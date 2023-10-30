Израильские войска выпустили 15 снарядов по району Эль-Мушрифа на юге Ливана

Артиллерия израильских войск открыла огонь по району Эль-Мушрифа в западном секторе юга Ливана.

Артиллерия израильских войск открыла огонь по району Эль-Мушрифа в западном секторе юга Ливана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen, по этой пограничной местности выпустили с утра не менее 15 снарядов.

Под обстрел попали также соседние районы Аит-эш-Шааб и Эр-Рахеб. Телеканал утверждает, что противник использовал при нанесении ударов фосфорные боеприпасы.

В воскресенье отряды "Кувват аль-Фаджр", которые являются боевым крылом ливанской исламской организации "Аль-Джамаа аль-Исламия", выпустили 16 ракет в направлении городов Нахария и Кирьят-Шмона на севере Израиля. В коммюнике исламистов отмечали, что "ракетные атаки будут усиливаться, поскольку сионистский враг продолжает войну на юге Ливана и в секторе Газа".

В ответ израильские войска нанесли удары по точкам запуска ракет в Эль-Клейле, Эш-Шуэйтии и Зыбкине. Сведений о пострадавших среди мирных граждан не поступало.