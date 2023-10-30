О нас

Израильские войска выпустили 15 снарядов по району Эль-Мушрифа на юге Ливана

Израильские войска выпустили 15 снарядов по району Эль-Мушрифа на юге Ливана Артиллерия израильских войск открыла огонь по району Эль-Мушрифа в западном секторе юга Ливана.
Другие страны
30 октября 2023 г. 12:28
Израильские войска выпустили 15 снарядов по району Эль-Мушрифа на юге Ливана

Артиллерия израильских войск открыла огонь по району Эль-Мушрифа в западном секторе юга Ливана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen, по этой пограничной местности выпустили с утра не менее 15 снарядов.

Под обстрел попали также соседние районы Аит-эш-Шааб и Эр-Рахеб. Телеканал утверждает, что противник использовал при нанесении ударов фосфорные боеприпасы.

В воскресенье отряды "Кувват аль-Фаджр", которые являются боевым крылом ливанской исламской организации "Аль-Джамаа аль-Исламия", выпустили 16 ракет в направлении городов Нахария и Кирьят-Шмона на севере Израиля. В коммюнике исламистов отмечали, что "ракетные атаки будут усиливаться, поскольку сионистский враг продолжает войну на юге Ливана и в секторе Газа".

В ответ израильские войска нанесли удары по точкам запуска ракет в Эль-Клейле, Эш-Шуэйтии и Зыбкине. Сведений о пострадавших среди мирных граждан не поступало.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте
23 октября 2023 г. 15:29
В Баку совершен наезд на 6-летнего пешехода
В Баку совершен наезд на 6-летнего пешехода
24 октября 2023 г. 07:54
Сотрудники МККК встретились с пленными азербайджанцами в Армении
Сотрудники МККК встретились с пленными азербайджанцами в Армении
24 октября 2023 г. 17:14
На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
25 октября 2023 г. 16:11
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
26 октября 2023 г. 09:44
Сняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
ФотоСняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
26 октября 2023 г. 17:37
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
27 октября 2023 г. 03:14
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
27 октября 2023 г. 18:12
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
28 октября 2023 г. 12:56
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
29 октября 2023 г. 06:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi