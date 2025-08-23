Израильские военные закрепляются на позициях в городе Газа

Армия обороны Израиля укрепляет свои позиции в городе Газа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, израильские танки вошли в еще один район Газы - Сабра.

Ранее на этой неделе бронетехника израильской армии была замечена в районе Зейтун. Перед этим стало известно, что ЦАХАЛ заняла периферийные районы города Газа.

Напомним, что 8 августа канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности одобрил его план по установлению контроля над городом Газа израильской армией. Эти планы вызвали критику как внутри Израиля, так и за рубежом.