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Израильские военные задержали 25 человек в ходе контртеррористических операций на Западном берегу реки Иордан

Израильские военные задержали 25 человек в ходе контртеррористических операций на Западном берегу реки Иордан Более 25 палестинцев задержаны в северных районах Западного берега реки Иордан в ходе контртеррористических операций.
Другие страны
6 февраля 2025 г. 19:24
Израильские военные задержали 25 человек в ходе контртеррористических операций на Западном берегу реки Иордан

Более 25 палестинцев задержаны в северных районах Западного берега реки Иордан в ходе контртеррористических операций, проведенных Израилем.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Солдаты обнаружили в населенных пунктах Тамун и Фараа лаборатории по производству взрывчатки, оружие и взрывные устройства, которые могли быть предназначены для использования при атаках против ЦАХАЛ.

Военные пообещали, что израильские силы безопасности продолжат контртеррористические мероприятия на Западном берегу реки Иордан.

ЦАХАЛ периодически проводит операции на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан, утверждая, что действует против экстремистов.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Ordusu antiterror əməliyyatları zamanı 25 nəfəri saxlayıb

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