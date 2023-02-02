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Израильские военные задержали 17 подозреваемых в терроризме

Израильские военные задержали 17 подозреваемых в терроризме Израильские силовики задержали в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан 17 палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
Другие страны
2 февраля 2023 г. 10:12
Израильские военные задержали 17 подозреваемых в терроризме

Израильские силовики задержали в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан 17 палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг армейская пресс-служба.

"Силы Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной полиции сегодня ночью провели мероприятия по задержанию 17 разыскиваемых подозреваемых по всей территории Иудеи и Самарии", - говорится в сообщении.

Среди прочего, указали в пресс-службе, рейды проводились в городах Хеврон, Наблус и Калькилья, а также ряде деревень и поселков на Западном берегу, в некоторых районах были слышны выстрелы и возникали столкновения. Близ города Дженин неизвестные ночью обстреляли армейский пост израильской армии, добавили военные. Сообщений о ранениях среди военнослужащих не поступало, отметили в пресс-службе.

Израильские силовики с 10 апреля 2022 года продолжают ежедневные операции и рейды по противодействию террору на Западном берегу в ответ на серию терактов в городах еврейского государства, в результате которых были убиты 20 человек.

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Версия на английском языке Israeli security forces arrest 17 terrorism suspects
Версия на азербайджанском языке İsrail təhlükəsizlik qüvvələri terrorda şübhəli bilinən 17 şəxsi saxlayıb

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