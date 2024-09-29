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Израильские военные уничтожили в Газе километровый тоннель

Израильские военные уничтожили в Газе километровый тоннель Израильские военные обнаружили в ходе операции в центральной части сектора Газа подземный тоннель длиной около 1 км.
Другие страны
29 сентября 2024 г. 14:59
Израильские военные уничтожили в Газе километровый тоннель

Израильские военные обнаружили в ходе операции в центральной части сектора Газа подземный тоннель длиной около 1 км.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

Согласно информации, подземный объект был подробно обследован, после чего военные уничтожили его.

По данным армии, тоннель использовался участниками вооруженных формирований радикального палестинского движения ХАМАС и был оборудован рядом с жилыми зданиями и гражданскими пространствами.

"Внутри тоннеля были обнаружены несколько комнат и снаряжение, которыми пользовались террористы ХАМАС для длительного пребывания", - говорится в заявлении.

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