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Израильские военные уничтожили туннель ХАМАС на юге сектора Газа

Израильские военные уничтожили туннель ХАМАС на юге сектора Газа Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили и уничтожили подземное сооружение, использовавшееся в террористических целях палестинским радикальным движением ХАМАС.
Другие страны
23 декабря 2023 г. 07:10
Израильские военные уничтожили туннель ХАМАС на юге сектора Газа

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили и уничтожили подземное сооружение, использовавшееся в террористических целях палестинским радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на газету Yedioth Ahronoth, туннель длиной сотни метров, в котором находились командный пункт, коммуникационный узел и склад, был обнаружен на юге сектора Газа. В нем находились помещения длиной десятки метров, он был оборудован инфраструктурой, необходимой для энерго- и водоснабжения. При содействии инженерных войск 99-й бригады ЦАХАЛа сооружение было уничтожено.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военная операция в секторе Газа постепенно приближается к реализации поставленных целей, заключающихся в разгроме батальонов ХАМАС и ликвидации подземной инфраструктуры.

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