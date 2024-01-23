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Израильские военные уничтожили тренировочный лагерь ХАМАС на севере Газы

Израильские военные уничтожили тренировочный лагерь ХАМАС на севере Газы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении крупной тренировочной базы боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа.
Другие страны
23 января 2024 г. 07:45
Израильские военные уничтожили тренировочный лагерь ХАМАС на севере Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении крупной тренировочной базы боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа.

Как передает Report, об этом пишет новостное издание Yedioth Ahronoth.

Как отмечает газета, силы ЦАХАЛ совершили рейд на тренировочный лагерь ХАМАС Аль-Джаабари в районе Дарадж-Туффа на севере сектора Газа. По информации армейской пресс-службы, в ходе рейда военнослужащими были обнаружены и уничтожены подземный тренировочный комплекс, испытательный полигон для подготовки террористов, плавательный бассейн, используемый для учений по ведению операций на море, а также служебные помещения командиров лагеря. Также был обнаружен и уничтожен 2-километровый туннель, соединенный с тренировочным комплексом.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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