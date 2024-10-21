Израильские военные снесли смотровую башню ЮНИФИЛ в Ливане

Бульдозер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) снес смотровую башню и ограду по периметру объекта Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ)/
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"Ранее сегодня бульдозер ЦАХАЛ намеренно снес смотровую башню и ограду по периметру позиции ООН в Марвахине", - говорится в заявлении.
О пострадавших в нем не сообщается.
В ЮНИФИЛ напомнили Израилю и другим сторонам конфликта об обязанности обеспечивать безопасность сотрудников и собственности ООН.
Напомним, что 16 октября ЮНИФИЛ сообщил об ударе израильского танка по наблюдательной вышке миротворцев в Ливане.