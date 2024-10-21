Израильские военные снесли смотровую башню ЮНИФИЛ в Ливане

Бульдозер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) снес смотровую башню и ограду по периметру объекта Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ)/

Бульдозер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) снес смотровую башню и ограду по периметру объекта Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ)/

Как передает Report , об этом ЮНИФИЛ сообщил на своей странице в соцсети Х.

"Ранее сегодня бульдозер ЦАХАЛ намеренно снес смотровую башню и ограду по периметру позиции ООН в Марвахине", - говорится в заявлении.

О пострадавших в нем не сообщается.

В ЮНИФИЛ напомнили Израилю и другим сторонам конфликта об обязанности обеспечивать безопасность сотрудников и собственности ООН.

Напомним, что 16 октября ЮНИФИЛ сообщил об ударе израильского танка по наблюдательной вышке миротворцев в Ливане.