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Израильские военные снесли смотровую башню ЮНИФИЛ в Ливане

Израильские военные снесли смотровую башню ЮНИФИЛ в Ливане Бульдозер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) снес смотровую башню и ограду по периметру объекта Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ)/
Другие страны
21 октября 2024 г. 00:28
Израильские военные снесли смотровую башню ЮНИФИЛ в Ливане

Бульдозер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) снес смотровую башню и ограду по периметру объекта Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ)/

Как передает Report, об этом ЮНИФИЛ сообщил на своей странице в соцсети Х.

"Ранее сегодня бульдозер ЦАХАЛ намеренно снес смотровую башню и ограду по периметру позиции ООН в Марвахине", - говорится в заявлении.

О пострадавших в нем не сообщается.

В ЮНИФИЛ напомнили Израилю и другим сторонам конфликта об обязанности обеспечивать безопасность сотрудников и собственности ООН.

Напомним, что 16 октября ЮНИФИЛ сообщил об ударе израильского танка по наблюдательной вышке миротворцев в Ливане.

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Версия на азербайджанском языке BMT: İsrail tankı Livandakı sülhməramlıların müşahidə qülləsini dağıdıb

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