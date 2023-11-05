О нас

Израильские военные провели рейды в трех городах на Западном берегу Иордана

Израильские военные провели рейды в трех городах на Западном берегу Иордана Армия Израиля провела рейды в трех городах на Западном берегу реки Иордан.
Другие страны
5 ноября 2023 г. 09:43
Израильские военные провели рейды в трех городах на Западном берегу Иордана

Армия Израиля провела рейды в трех городах на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее информации, операции осуществлялись в городах Дженин, Наблус и Тулькарм. В результате столкновений в Наблусе ранения получили по меньшей мере три палестинца.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников.

Израиль начал наносить ответные удары по сектору, а также по отдельным районам Ливана и Сирии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrail hərbçiləri üç şəhərdə reydlər həyata keçirib

Экслюзивные новости

Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
4 ноября 2023 г. 14:22
Путешественник из Кувейта: Карабахский регион имеет большие перспективы развития
Путешественник из Кувейта: Карабахский регион имеет большие перспективы развития
4 ноября 2023 г. 13:13
Посол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
ФотоПосол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
3 ноября 2023 г. 17:37
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
2 ноября 2023 г. 10:52
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
1 ноября 2023 г. 11:37
Полицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПолицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
30 октября 2023 г. 16:52
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
30 октября 2023 г. 12:51
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
27 октября 2023 г. 13:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi