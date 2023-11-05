Израильские военные провели рейды в трех городах на Западном берегу Иордана

Армия Израиля провела рейды в трех городах на Западном берегу реки Иордан.
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По ее информации, операции осуществлялись в городах Дженин, Наблус и Тулькарм. В результате столкновений в Наблусе ранения получили по меньшей мере три палестинца.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников.
Израиль начал наносить ответные удары по сектору, а также по отдельным районам Ливана и Сирии.