Израильские военные прорвали оборону ХАМАС у города Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пробилась через оборонительные линии группировки ХАМАС вокруг города Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пробилась через оборонительные линии группировки ХАМАС вокруг города Газа.

Как передает Report, об этом заявил израильский министр обороны Йоав Галлант.

"Я дал приказ армии продолжать наступление, и сегодня и в предстоящие дни, для выполнения задач. ХАМАС негде будет укрыться, пока мы не выполним нашу миссию и не вернем заложников", - цитирует главу Минобороны The Times of Israel.

По его словам, войска контролируют север сектора Газа, особенно одноименный город - их наземную часть.

Тем временем стало известно, что израильтяне задействовали систему ПРО Arrow для перехвата ракеты в районе Красного моря, до этого сирены воздушной тревоги сработали в Эйлате. Военные отметили, что ракета не долетела до израильской территории, но не уточнили, кто выпустил ее.

Ранее во вторник Абдул-Малик аль-Хуси - лидер йеменских повстанцев - пообещал продолжить атаки на Израиль, отметив, что его бойцы будут искать израильские суда в водах Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по палестинским данным, превысило 11,3 тыс. человек.