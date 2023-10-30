О нас

Израильские военные поразили 600 целей ХАМАС

Израильские военные поразили 600 целей ХАМАС Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает расширять наземные операции в секторе Газа. За последние дни нанесены удары по более чем 600 военным объектам ХАМАС.
Другие страны
30 октября 2023 г. 09:57
Израильские военные поразили 600 целей ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает расширять наземные операции в секторе Газа. За последние дни нанесены удары по более чем 600 военным объектам ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Подразделения ЦАХАЛ продолжают расширять наземные операции в секторе Газа. За последние несколько дней ЦАХАЛ нанес удары по более чем 600 террористическим объектам, включая склады оружия, десятки пусковых установок противотанковых ракет, а также укрытия и плацдармы террористической организации ХАМАС", - говорится в заявлении.

Израильские солдаты уничтожили десятки террористов, забаррикадировавшихся в зданиях и туннелях и пытавшихся атаковать военных в секторе Газа.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Число погибших при столкновении поездов на юге Индии достигло 13
Число погибших при столкновении поездов на юге Индии достигло 13
30 октября 2023 г. 08:10
Япония планирует заморозить активы руководства ХАМАС
Япония планирует заморозить активы руководства ХАМАС
30 октября 2023 г. 07:55
Австралия сообщила об отсутствии прогресса в торговых переговорах с ЕС
Австралия сообщила об отсутствии прогресса в торговых переговорах с ЕС
30 октября 2023 г. 07:39
Палата представителей США рассмотрит законопроект о помощи Израилю на этой неделе
Палата представителей США рассмотрит законопроект о помощи Израилю на этой неделе
30 октября 2023 г. 06:43
Самолет израильских ВВС нанес удар по военным объектам в Сирии
Самолет израильских ВВС нанес удар по военным объектам в Сирии
30 октября 2023 г. 06:14
США не планируют направлять войска в зону палестино-израильского конфликта
США не планируют направлять войска в зону палестино-израильского конфликта
30 октября 2023 г. 05:45
Число жертв урагана Отис в Мексике достигло 48
Число жертв урагана "Отис" в Мексике достигло 48
30 октября 2023 г. 04:24
Десантный корабль ВМС США направился в восточную часть Средиземного моря
Десантный корабль ВМС США направился в восточную часть Средиземного моря
30 октября 2023 г. 03:19
Германия заявила о неспособности ускорить модернизацию армии
Германия заявила о неспособности ускорить модернизацию армии
30 октября 2023 г. 02:14
В Израиле заявили о постепенном расширении операции в Газе
В Израиле заявили о постепенном расширении операции в Газе
29 октября 2023 г. 23:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi