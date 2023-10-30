Израильские военные поразили 600 целей ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает расширять наземные операции в секторе Газа. За последние дни нанесены удары по более чем 600 военным объектам ХАМАС.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает расширять наземные операции в секторе Газа. За последние дни нанесены удары по более чем 600 военным объектам ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Подразделения ЦАХАЛ продолжают расширять наземные операции в секторе Газа. За последние несколько дней ЦАХАЛ нанес удары по более чем 600 террористическим объектам, включая склады оружия, десятки пусковых установок противотанковых ракет, а также укрытия и плацдармы террористической организации ХАМАС", - говорится в заявлении.

Израильские солдаты уничтожили десятки террористов, забаррикадировавшихся в зданиях и туннелях и пытавшихся атаковать военных в секторе Газа.