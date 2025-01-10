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Израильские военные подготовят план полного уничтожения ХАМАС

Израильские военные подготовят план полного уничтожения ХАМАС В Израиле подготовят план полного уничтожения палестинского радикального движения ХАМАС, если заложники не будут освобождены к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
Другие страны
10 января 2025 г. 13:33
Израильские военные подготовят план полного уничтожения ХАМАС

В Израиле подготовят план полного уничтожения палестинского радикального движения ХАМАС, если заложники не будут освобождены к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

Отмечается, что такое поручение Генштабу Израиля дал глава Минобороны Исраэль Кац на встрече с высокопоставленными военными.

"Если сделка по освобождению заложников не состоится до вступления президента Трампа в должность, необходимо обеспечить полный разгром ХАМАС в Газе", - заявил он.

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Версия на английском языке Israeli military to prepare plan for total destruction of Hamas
Версия на азербайджанском языке İsrail HƏMAS-ın məhvi ilə bağlı plan hazırlayacaq

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