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Израильские военные открыли огонь в лагере для беженцев, один палестинец погиб

Израильские военные открыли огонь в лагере для беженцев, один палестинец погиб Один палестинец погиб в понедельник в результате стрельбы, открытой израильскими военными в лагере для беженцев к югу от города Иерихон на Западном берегу реки Иордан.
Другие страны
10 апреля 2023 г. 14:03
Израильские военные открыли огонь в лагере для беженцев, один палестинец погиб

Один палестинец погиб в понедельник в результате стрельбы, открытой израильскими военными в лагере для беженцев к югу от города Иерихон на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Минздрав Палестины на своей официальной странице в Facebook.

Агентство WAFA сообщает, что еще двое арабов получили ранения, оба госпитализированы. Израильские военные утром вошли в лагерь для беженцев и начали операцию по задержанию подозреваемых в причастности к терроризму палестинцев. Они окружили несколько домов, арабы оказали сопротивление, в результате чего произошли столкновения.

Израильские военные с 10 апреля 2022 года проводят операции и рейды по противодействию терроризму на Западном берегу в ответ на серию терактов в городах еврейского государства. В прошлом году в результате стычек с израильтянами погибли 224 араба.

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