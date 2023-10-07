Израильские военные нейтрализовали сотни террористов из Газы

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации сотен террористов, проникших на израильскую территорию из сектора Газа.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации сотен террористов, проникших на израильскую территорию из сектора Газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В последние несколько часов сухопутные силы и ВВС ЦАХАЛ действовали в ряде мест на юге Израиля и предотвратили действия сотен террористов", - говорится в заявлении. В пресс-службе уточнили, что "два самолета нейтрализовали террористов, пытавшихся проникнуть за ограждение безопасности возле контрольно-пропускного пункта "Карни". "Еще девять террористов были ликвидированы в районе кибуца Нирим, а еще четыре террориста - на КПП "Эрез" и в кибуце Нир-Оз истребителями", добавили военные.

Несколько вооруженных радикалов "были остановлены у кибуца Суфа, населенных пунктов Кфар-Аза и Керем-Шалом", - продолжили в пресс-службе.

"Кроме того, за последние несколько часов силовикам удалось отразить действия террористов в других местах с помощью летательных аппаратов ЦАХАЛ", - указали в пресс-службе.