Израильские военные нашли в Газе тело погибшей заложницы

Израильские военные в секторе Газа нашли тело израильтянки, которую 7 октября похитила палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и ЕС.

Израильские военные в секторе Газа нашли тело израильтянки, которую 7 октября похитила группировка ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на газету Haaretz, по словам военных, тело 65-летней Йегудит Вайс из кибуца Беэри находилось в одном из зданий рядом с больницей "Аль-Шифа". Супруг Вайс был убит джихадистами во время их нападения на кибуц.

Тело заложницы перевезено в Израиль. О причинах смерти не сообщается. Израильские СМИ пишут, что три месяца назад у Вайс диагностировали онкологическое заболевание и она должна была пройти лучевую терапию.

Жертвами нападения ХАМАС на юг Израиля стали 1 200 человек. В заложниках в Газе находятся около 240, включая несколько десятков детей.