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Израильские военные ликвидировали 140 членов ХАМАС на территории больницы в Газе

Израильские военные ликвидировали 140 членов ХАМАС на территории больницы в Газе Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции, продолжающейся в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, уничтожили примерно 140 вооруженных членов группировки ХАМАС.
Другие страны
21 марта 2024 г. 12:34
Израильские военные ликвидировали 140 членов ХАМАС на территории больницы в Газе

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции, продолжающейся в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, уничтожили примерно 140 вооруженных членов группировки ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильских военных.

На территории медицинского комплекса солдаты также нашли хранилища с оружием. В операции задействованы спецназ ВМС Израиля "Шайетет 13" и служащие 401-й бронетанковой бригады.

ЦАХАЛ начала операцию в больнице "Аш-Шифа" после того, как разведка получила данные, что бойцы ХАМАС готовят нападения с территории больничного комплекса.

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