Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил в Сирии

Израильские военные заявили, что ударили по Сирии, чтобы сорвать атаку иранских ударных беспилотников по своей стране, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Истребители Армии обороны Израиля недавно нанесли удары по нескольким террористическим целям в Акрабе в Сирии. Удару подверглись силы "Аль-Кудс", а также шиитские формирования, которые планировали атаку на израильские цели с сирийской территории в последние дни.

Сорванная атака включала планы по запуску нескольких оснащенных вооружением беспилотников для использования против израильских объектов", - говорится в распространенном военными заявлении.