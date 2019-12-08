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Израильские военные арестовали палестинку, атаковавшую их с ножом

Израильские военные арестовали палестинку, атаковавшую их с ножом

Сотрудники пограничной полиции Израиля арестовали палестинку, пытавшуюся атаковать их холодным оружием в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Подразделения пограничной полиции в районе Пещеры Праотцов в Хевроне арестовали женщину, которая пыталась атаковать бойцов при помощи ножа. Она была арестована на месте", - говорится в заявлении пресс-службы израильской полиции.

Никто не пострадал, сообщается в пресс-релизе.

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