Израильские военные арестовали палестинку, атаковавшую их с ножом

Сотрудники пограничной полиции Израиля арестовали палестинку, пытавшуюся атаковать их холодным оружием в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Подразделения пограничной полиции в районе Пещеры Праотцов в Хевроне арестовали женщину, которая пыталась атаковать бойцов при помощи ножа. Она была арестована на месте", - говорится в заявлении пресс-службы израильской полиции.

Никто не пострадал, сообщается в пресс-релизе.