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В результате ударов ВВС Израиля комплекс по обогащению урана в Натанзе получил повреждения

В результате ударов ВВС Израиля комплекс по обогащению урана в Натанзе получил повреждения Власти Израиля полагают, что в ходе ночных ударов им удалось значительно повредить объект по обогащению урана в иранском городе Натанз.
Другие страны
13 июня 2025 г. 12:43
В результате ударов ВВС Израиля комплекс по обогащению урана в Натанзе получил повреждения

В результате ударов ВВС Израиля по Ирану комплекс по обогащению урана Шахид Ахмади Рошан (Натанз) получил повреждения. В настоящее время изучается масштаб ущерба.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом сообщили в Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

"До сих пор не получено никаких сообщений о потерях среди сил, размещенных на объекте", - сообщили в ОАЭИ.

В Организации считают, что атака на подобные объекты связаны с неудачной политикой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), и "ее неспособностью обеспечить безопасность мирных ядерных объектов, находящихся под надзором Агентства".

12.15

Власти Израиля полагают, что в ходе ночных ударов им удалось значительно повредить объект по обогащению урана в иранском городе Натанз.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

"Израильские официальные лица, курирующие вопросы о‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌бороны, полагают, что в ходе авиаударов удалось нанести значительные повреждения объекту в Натанзе", - пишет издание.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что после ударов по Натанзу данных о превышении допустимого уровня радиации не поступало.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin zərbələri nəticəsində Natanzdakı uran zənginləşdirmə kompleksi zədələnib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Israel believes they have managed to significantly damage nuclear facility in Natanz

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