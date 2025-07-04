О нас

Израильские вертолеты высадили десант в 10 км от Дамаска

Израильские вертолеты высадили десант в 10 км от Дамаска Три вертолета израильских ВВС высадили ранним утром десант в населенном пункте Яфур в Сирии, который расположен в 10 км от Дамаска.
Другие страны
4 июля 2025 г. 12:40
Израильские вертолеты высадили десант в 10 км от Дамаска

Три вертолета израильских ВВС высадили ранним утром десант в населенном пункте Яфур в Сирии, который расположен в 10 км от Дамаска.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, бойцы израильского спецназа провели зачистку базы бывшей Республиканской гвардии, которая находилась в этом районе. Операция продолжалась около пяти часов, затем израильские военные покинули сирийскую территорию на вертолетах.

Механизированные патрули израильской армии появились утром в поселке Рахле, который находится к западу от Дамаска на ливано-сирийской границе. Они были замечены также в районах Айн-Декер и Сайсун на реке Ярмук в южной провинции Дераа, где проводилась зачистка 2 июля. В ходе нее были обнаружены скрывающиеся боевики и тайники с оружием. Группа задержанных была вывезена на израильскую территорию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президенты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
ФотоПрезиденты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
2 июля 2025 г. 20:35
Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений Анатолийский орел - 2025 - ВИДЕО
ФотоАзербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений "Анатолийский орел - 2025" - ВИДЕО
2 июля 2025 г. 15:34
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
ФотоВ Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
2 июля 2025 г. 14:16
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
2 июля 2025 г. 11:48
Двое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
ФотоДвое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
30 июня 2025 г. 17:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi