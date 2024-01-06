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Израильские танки и артиллерия нанесли удары по Ливану

Израильские танки и артиллерия нанесли удары по Ливану Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по территории Ливана в ответ на обстрелы.
Другие страны
6 января 2024 г. 01:00
Израильские танки и артиллерия нанесли удары по Ливану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по территории Ливана в ответ на обстрелы.

Как передает Report, об этом на своем Телеграм-канале сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня были зафиксированы многочисленные запуски из Ливана в направлении израильской территории. ЦАХАЛ нанес удары по источникам огня", - говорится в заявлении.

Кроме того, в пятницу истребитель ВВС Израиля нанес удар по оперативному командному пункту военного крыла организации "Хезболлах" в районе населенного пункта Блида в Ливане.

"С сегодняшнего утра танки и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удары по нескольким районам Ливана", - добавила пресс-служба.

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Версия на азербайджанском языке İsrail tankları və artilleriyaları Livana zərbələr endirib

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