Израильские танки и артиллерия нанесли удары по Ливану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по территории Ливана в ответ на обстрелы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по территории Ливана в ответ на обстрелы.

Как передает Report, об этом на своем Телеграм-канале сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня были зафиксированы многочисленные запуски из Ливана в направлении израильской территории. ЦАХАЛ нанес удары по источникам огня", - говорится в заявлении.

Кроме того, в пятницу истребитель ВВС Израиля нанес удар по оперативному командному пункту военного крыла организации "Хезболлах" в районе населенного пункта Блида в Ливане.

"С сегодняшнего утра танки и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удары по нескольким районам Ливана", - добавила пресс-служба.