Израильские СМИ раскрыли новые детали соглашения о безопасности между Сирией и Израилем

Израильские СМИ раскрыли новые детали соглашения о безопасности между Сирией и Израилем
25 августа 2025 г. 13:43
Израильские СМИ раскрыли новые детали соглашения о безопасности между Сирией и Израилем

Израиль выступает против восстановления сирийской армии Турцией, а также требует ограничить размещение на территории Сирии стратегического вооружения, включая ракеты и системы ПВО.

Как сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщили источники израильскому 12-му каналу, раскрывая новые детали готовящегося соглашения о безопасности между Сирией и Израилем.

Согласно источникам, такой шаг, по мнению Тель-Авива, позволит сохранить свободу действий и воздушное превосходство израильских ВВС в регионе.

В соглашение также включены положения о создании гуманитарного коридора в Джабаль ад-Друз в провинции Сувейда для поддержки друзской общины, а также о разоружении сирийских Голанских высот. Кроме того, документ предусматривает международную помощь в восстановлении Сирии при поддержке США и арабских стран с целью стабилизации ситуации и ограничения влияния Ирана.

Президент временного правительства Сирии Ахмад Аш-Шараа подчеркнул, что соглашение должно основываться на линии разъединения 1974 года. Между тем Голанские высоты, занятые Израилем еще в 1967 году, остаются ключевой точкой напряженности.

Версия на азербайджанском языке KİV: Suriya və İsrail arasında təhlükəsizlik sazişinin yeni detalları məlum olub

