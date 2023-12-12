О нас

Израильские силовики задержали за месяц 500 радикалов в секторе Газа

Израильские силовики задержали за месяц 500 радикалов в секторе Газа Израильские силовики за прошедший месяц задержали в секторе Газа более 500 палестинских радикалов.
Другие страны
12 декабря 2023 г. 05:31
Израильские силовики задержали за месяц 500 радикалов в секторе Газа

Израильские силовики за прошедший месяц задержали в секторе Газа более 500 палестинских радикалов.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба Израиля.

"С момента окончания оперативной паузы Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности задержали примерно 140 террористов ХАМАС и "Исламского джихада" в секторе Газа. Боевики были задержаны в последние дни военнослужащими Армии обороны Израиля. Некоторые сдались сами и были переданы полевыми следователями из 504-го подразделения в Управление разведки и Службу общей безопасности для дальнейших допросов", - говорится в сообщении.

"За прошедший месяц в общей сложности более 350 террористов ХАМАС были задержаны Армией обороны Израиля и Службой общей безопасности. Кроме того, были задержаны более 120 террористов "Исламского джихада". Всего в секторе Газа были задержаны более 500 террористов и перемещены на израильскую территорию для дальнейших допросов", - добавили в пресс-службе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrail təhlükəsizlik qüvvələri bir ayda 500 radikalı saxlayıb

Самое читаемое

​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
5 декабря 2023 г. 12:51
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
6 декабря 2023 г. 12:44
Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
ФотоДелегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
7 декабря 2023 г. 10:32
Генералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
ФотоГенералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
7 декабря 2023 г. 16:23
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
10 декабря 2023 г. 00:13
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
10 декабря 2023 г. 14:33
Председатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
ФотоПредседатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
11 декабря 2023 г. 03:45
СМИ: Запад стремится сформировать антироссийский парламент в Армении
СМИ: Запад стремится сформировать антироссийский парламент в Армении
5 декабря 2023 г. 10:26
Али Асадов: Темпы инфляции в Азербайджане снизились
Али Асадов: Темпы инфляции в Азербайджане снизились
5 декабря 2023 г. 13:27
В Турции произошел вооруженный инцидент на празднестве, пострадали девять человек
В Турции произошел вооруженный инцидент на празднестве, пострадали девять человек
6 декабря 2023 г. 07:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi