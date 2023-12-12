Израильские силовики задержали за месяц 500 радикалов в секторе Газа

Израильские силовики за прошедший месяц задержали в секторе Газа более 500 палестинских радикалов.

Израильские силовики за прошедший месяц задержали в секторе Газа более 500 палестинских радикалов.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба Израиля.

"С момента окончания оперативной паузы Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности задержали примерно 140 террористов ХАМАС и "Исламского джихада" в секторе Газа. Боевики были задержаны в последние дни военнослужащими Армии обороны Израиля. Некоторые сдались сами и были переданы полевыми следователями из 504-го подразделения в Управление разведки и Службу общей безопасности для дальнейших допросов", - говорится в сообщении.

"За прошедший месяц в общей сложности более 350 террористов ХАМАС были задержаны Армией обороны Израиля и Службой общей безопасности. Кроме того, были задержаны более 120 террористов "Исламского джихада". Всего в секторе Газа были задержаны более 500 террористов и перемещены на израильскую территорию для дальнейших допросов", - добавили в пресс-службе.