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Израильские силовики задержали восемь подозреваемых в терроре в университете Бир-Зейт

Израильские силовики задержали восемь подозреваемых в терроре в университете Бир-Зейт Израильские силовики задержали восемь человек, которые были в розыске и могли совершить теракт в скором времени, они скрывались на территории университета Бир-Зейт в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан.
Другие страны
24 сентября 2023 г. 17:41
Израильские силовики задержали восемь подозреваемых в терроре в университете Бир-Зейт

Израильские силовики задержали восемь человек, которые были в розыске и могли совершить теракт в скором времени, они скрывались на территории университета Бир-Зейт в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ночью в ходе совместной операции подразделения Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности задержали восемь разыскиваемых подозреваемых, которые прятались в студенческом городке университета Бир-Зейт. По информации, ставшей известной силовикам, подозреваемые должны были совершить теракты в ближайшее время", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что у задержанных "были обнаружены флаги террористической организации ХАМАС".

Кроме того, ночью в районе Рамаллы был задержан еще один подозреваемый в терроре, а "еще четырех разыскиваемых подозреваемых удалось задержать в населенном пункте Хирбат-Карме", добавили в армии. Военные отметили, что в ходе этой операции "сообщений о ранениях со стороны военнослужащих не поступало".

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Версия на азербайджанском языке İsrail təhlükəsizlik qüvvələri terror törədə biləcək 8 nəfəri saxlayıb

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