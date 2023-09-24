Израильские силовики задержали восемь подозреваемых в терроре в университете Бир-Зейт

Израильские силовики задержали восемь человек, которые были в розыске и могли совершить теракт в скором времени, они скрывались на территории университета Бир-Зейт в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан.

Израильские силовики задержали восемь человек, которые были в розыске и могли совершить теракт в скором времени, они скрывались на территории университета Бир-Зейт в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ночью в ходе совместной операции подразделения Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности задержали восемь разыскиваемых подозреваемых, которые прятались в студенческом городке университета Бир-Зейт. По информации, ставшей известной силовикам, подозреваемые должны были совершить теракты в ближайшее время", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что у задержанных "были обнаружены флаги террористической организации ХАМАС".

Кроме того, ночью в районе Рамаллы был задержан еще один подозреваемый в терроре, а "еще четырех разыскиваемых подозреваемых удалось задержать в населенном пункте Хирбат-Карме", добавили в армии. Военные отметили, что в ходе этой операции "сообщений о ранениях со стороны военнослужащих не поступало".