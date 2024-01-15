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Израильские силовики задержали 9 палестинцев за связи с ХАМАС

Израильские силовики задержали 9 палестинцев за связи с ХАМАС Израильские силовики в ходе ночных рейдов на Западном берегу задержали 9 палестинцев, которые связаны с радикальным движением ХАМАС.
Другие страны
15 января 2024 г. 16:25
Израильские силовики задержали 9 палестинцев за связи с ХАМАС

Израильские силовики в ходе ночных рейдов на Западном берегу задержали 9 палестинцев, которые связаны с радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Силы ЦАХАЛ, Службы общей безопасности и пограничной полиции этой ночью в университете "Ан-Наджах" в Наблусе арестовали 9 разыскиваемых лиц, связанных со студенческой ячейкой ХАМАС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот рейд является частью усилий по пресечению деятельности подозреваемых в связях с террористами активистов молодежной группы "Аль-Кутла аль-Исламия", которая действует в различных университетах на Западном берегу.

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Версия на азербайджанском языке İsrail HƏMAS-la əlaqədə şübhəli bilinən 9 fələstinlini saxlayıb

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