Израильские силовики задержали 9 палестинцев за связи с ХАМАС

Израильские силовики в ходе ночных рейдов на Западном берегу задержали 9 палестинцев, которые связаны с радикальным движением ХАМАС.

Израильские силовики в ходе ночных рейдов на Западном берегу задержали 9 палестинцев, которые связаны с радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Силы ЦАХАЛ, Службы общей безопасности и пограничной полиции этой ночью в университете "Ан-Наджах" в Наблусе арестовали 9 разыскиваемых лиц, связанных со студенческой ячейкой ХАМАС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот рейд является частью усилий по пресечению деятельности подозреваемых в связях с террористами активистов молодежной группы "Аль-Кутла аль-Исламия", которая действует в различных университетах на Западном берегу.