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Израильские силовики задержали 27 человек на Западном берегу реки Иордан

Израильские силовики задержали 27 человек на Западном берегу реки Иордан Израильские силовики задержали минувшей ночью в ходе антитеррористических рейдов на Западном берегу реки Иордан 27 человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
Другие страны
16 января 2024 г. 15:58
Израильские силовики задержали 27 человек на Западном берегу реки Иордан

Израильские силовики задержали минувшей ночью в ходе антитеррористических рейдов на Западном берегу реки Иордан 27 человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Рейды провели Силы Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной полиции.

Кроме того, военные и сотрудники спецслужб провели рейд в поселке Бани-Наим близ Хеврона, где допросили десятки местных жителей и задержали двух разыскиваемых. Этот рейд был связан с совершенной днем ранее атакой в городе Раанана близ Тель-Авива. Там злоумышленник угнал автомобиль, напав с ножом на его водителя, после чего принялся сбивать пешеходов. В результате погибла израильтянка, еще 17 человек получили ранения. Полиция оперативно задержала нападавшего и его сообщника, ими оказались жители окрестностей Хеврона.

В армейской пресс-службе, в общей сложности за время проведения военной операции в секторе Газа, начавшейся в ответ на нападение 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС на израильскую территорию, на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине задержаны уже около 2 700 разыскиваемых лиц, примерно 1 300 из них подозреваются в связях с ХАМАС.

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Версия на азербайджанском языке İsrail İordan çayının qərb sahilində 27 nəfəri saxlayıb
Версия на английском языке Israeli security forces detain 27 people in West Bank

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