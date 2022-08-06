Израильские силовики задержали активистов "Исламского джихада"

Израильские силовики задержали в ночь на субботу на Западном берегу реки Иордан 19 активистов радикальной палестинской группировки "Исламский джихад". Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Израильские силовики задержали в ночь на субботу на Западном берегу реки Иордан 19 активистов радикальной палестинской группировки "Исламский джихад". Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ночью подразделения Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции провели в Иудее и Самарии операцию по задержанию боевиков террористической организации "Исламский джихад". Всего в Иудее и Самарии задержаны 20 подозреваемых, 19 из которых являются боевиками, связанными с <...> "Исламским джихадом", - говорится в заявлении военных. Потерь в ходе ночных рейдов с израильской стороны нет, продолжили в пресс-службе, отметив, что "задержания активистов "Исламского джихада" в Иудее и Самарии продолжаются в утренние часы".

Военные указали, что рейды на Западном берегу реки Иордан проводились в рамках операции, начатой днем ранее израильской армией против радикалов в Газе. Израильская армейская пресс-служба в пятницу днем сообщила, что военные начали поражать цели организации "Исламский джихад" в секторе Газа в рамках операции, которая получила название "Рассвет". В ходе первой серии ударов, по оценкам израильских военных, были убиты порядка 15 радикалов, включая командира группировки в северной части сектора Газа.

После начала операции активисты "Исламского джихада" начали обстреливать израильские города ракетами. За вечер пятницы по территории еврейского государства из палестинского анклава были выпущены более 70 снарядов, израильская армия отвечала ударами по военным объектам радикалов в Газе. Ракетные обстрелы из сектора продолжались и в ночь на субботу.