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Израильские силовики задержали 16 подозреваемых в терроре на Западном берегу

Израильские силовики задержали 16 подозреваемых в терроре на Западном берегу Израильские силовики задержали в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан 16 человек по подозрению в причастности к террористической деятельности.
Другие страны
2 января 2023 г. 15:45
Израильские силовики задержали 16 подозреваемых в терроре на Западном берегу

Израильские силовики задержали в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан 16 человек по подозрению в причастности к террористической деятельности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник армейская пресс-служба.

"Силы Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной полиции сегодня ночью проводили мероприятия по задержанию 16 разыскиваемых лиц на всей территории Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан)", - говорится в сообщении.

В частности, в Наблусе на Западном берегу были задержаны четыре человека, которые разыскивались по подозрению в причастности к терроризму, отметили в армии. В Наблусе в районе проведения рейда была слышна стрельба, израильские военные открыли огонь в сторону источника стрельбы, указали в пресс-службе.

Еще трое подозреваемых были задержаны в ходе рейдов в районе Рамаллы и лагеря беженцев Аль-Амри, добавили военные. В ходе этих рейдов также произошли жесткие столкновения, участники беспорядков бросали в силовиков камни, те отвечали применением средств для разгона толпы, отметили в пресс-службе.

"Задержанные подозреваемые переданы для дальнейшего расследования службам безопасности", - заключили в армейской пресс-службе, добавив, что информации о возможных пострадавших с израильской стороны в ходе проведенных мероприятий не поступало.

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