О нас

Израильские самолеты атаковали три объекта "Хезболлах" на южной окраине Бейрута

Израильские самолеты атаковали три объекта "Хезболлах" на южной окраине Бейрута Истребители израильских ВВС нанесли удары по трем объектам организации "Хезболлах" на южной окраине ливанской столицы.
Другие страны
15 ноября 2024 г. 09:37
Израильские самолеты атаковали три объекта Хезболлах на южной окраине Бейрута

Истребители израильских ВВС нанесли удары по трем объектам организации "Хезболлах" на южной окраине ливанской столицы.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в службе гражданской обороны.

Мощные взрывы произошли в районах Гобейри и Шиях. С места ударов в небо поднимаются клубы густого дыма.

"Примерно за час до начала бомбардировки представитель израильского военного командования разместил в соцсетях предупреждение о предстоящих авиаударах, остававшиеся в жилых кварталах люди были эвакуированы", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
14 ноября 2024 г. 14:51
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
14 ноября 2024 г. 11:49
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
13 ноября 2024 г. 16:51
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
13 ноября 2024 г. 13:04
Румен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
ВидеоРумен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
13 ноября 2024 г. 12:48
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
13 ноября 2024 г. 11:19
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
13 ноября 2024 г. 10:41
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
12 ноября 2024 г. 17:23
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
11 ноября 2024 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi