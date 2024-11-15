Израильские самолеты атаковали три объекта "Хезболлах" на южной окраине Бейрута

Истребители израильских ВВС нанесли удары по трем объектам организации "Хезболлах" на южной окраине ливанской столицы.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в службе гражданской обороны.
Мощные взрывы произошли в районах Гобейри и Шиях. С места ударов в небо поднимаются клубы густого дыма.
"Примерно за час до начала бомбардировки представитель израильского военного командования разместил в соцсетях предупреждение о предстоящих авиаударах, остававшиеся в жилых кварталах люди были эвакуированы", - отметил он.