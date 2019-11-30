​Израильские самолеты поразили военные цели ХАМАС в Газе

Самолеты Армии обороны Израиля нанесли в субботу удары по военным целям движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Накануне вечером [29 ноября] ракета была выпущена из сектора Газа по Израилю. В ответ некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким террористическим объектам ХАМАС в северной части сектора Газа. Среди пораженных целей - цех по производству вооружений", - говорится в распространенном военными заявлении.