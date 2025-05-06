Израильские истребители разбомбили аэропорт Саны

Десятки боевых самолетов израильских ВВС сбросили за четверть часа полсотни боеприпасов на объекты хуситов из движения "Ансар Аллах" в районе аэропорта Саны в Йемене.

Десятки боевых самолетов израильских ВВС сбросили за четверть часа полсотни боеприпасов на объекты хуситов из движения "Ансар Аллах" в районе аэропорта Саны в Йемене.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ранее 6 мая десятки самолетов ВВС Израиля, используя 50 боеприпасов, нанесли удары по многочисленным целям, принадлежащим террористическому режиму хуситов. Эти цели находились внутри и вокруг главного аэропорта в Сане", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "истребители разбомбили главный аэропорт в Сане в течение 15 минут, а также нанесли удары по ключевым электростанциям и бетонному заводу, которые хуситы использовали в террористических целях".