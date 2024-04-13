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Израильские истребители нанесли удары по целям "Хезболлах" в Ливане

Израильские истребители нанесли удары по целям "Хезболлах" в Ливане Израильские истребители нанесли серию ударов по ряду военных целей радикального движения "Хезболлах" в четырех районах на юге Ливана.
Другие страны
13 апреля 2024 г. 17:27
Израильские истребители нанесли удары по целям Хезболлах в Ливане

Израильские истребители нанесли серию ударов по ряду военных целей радикального движения "Хезболлах" в четырех районах на юге Ливана.

Как передает Report со ссылкой на The times of Israel, об этом заявила армейская пресс-служба.

"Истребители ЦАХАЛ нанесли серию ударов по ряду целей, принадлежащих террористической организации "Хезболлах", в четырех различных районах Южного Ливана. Были нанесены удары по военным объектам "Хезболлах" в районах Хулы и Бейт-Лифа, а также по двум командным центрам в районах Одайсе и Тайбе", - говорится в заявлении.

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