Израильские истребители нанесли удары по целям "Хезболлах" в Ливане

Израильские истребители нанесли серию ударов по ряду военных целей радикального движения "Хезболлах" в четырех районах на юге Ливана.

Израильские истребители нанесли серию ударов по ряду военных целей радикального движения "Хезболлах" в четырех районах на юге Ливана.

Как передает Report со ссылкой на The times of Israel, об этом заявила армейская пресс-служба.

"Истребители ЦАХАЛ нанесли серию ударов по ряду целей, принадлежащих террористической организации "Хезболлах", в четырех различных районах Южного Ливана. Были нанесены удары по военным объектам "Хезболлах" в районах Хулы и Бейт-Лифа, а также по двум командным центрам в районах Одайсе и Тайбе", - говорится в заявлении.