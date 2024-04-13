Израильские истребители нанесли удары по целям "Хезболлах" на юге Ливана

Израильские истребители нанесли удары по ряду военных целей движения "Хезболлах" на юге Ливана.
Как передает
"Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по ряду военных объектов "Хезболлах" в районах Тайр-Харфа, Альма-эль-Хаеб и Ярине на юге Ливана", - говорится в заявлении.
"Ранее было зафиксировано несколько противотанковых ракет, выпущенных из Ливана по израильской территории", - добавили в пресс-службе. Кроме того, в районе Кфар-Блюма упал БПЛА "Хезболлах", прилетевший из Ливана, о пострадавших не сообщалось, продолжили военные.