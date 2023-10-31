Израильские дипломаты в ООН стали носить желтую звезду времен Холокоста

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан во время заседания Совета Безопасности по Ближнему Востоку прикрепил к своему пиджаку желтую звезду, подобную той, которую нацисты обязывали носить евреев в период Холокоста.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан во время заседания Совета Безопасности по Ближнему Востоку прикрепил к своему пиджаку желтую звезду, подобную той, которую нацисты обязывали носить евреев в период Холокоста.

Как сообщает Report , дипломат обвинил некоторые страны в том, что они ничего не усвоили за прошедшие 80 лет и забыли, зачем была создана ООН.

Эрдан сказал, что вся израильская делегация будет носить желтые звезды до тех пор, пока ООН не осудит зверства движения ХАМАС и не потребует немедленного освобождения заложников.

"Начиная с сегодняшнего дня всякий раз, когда вы будете смотреть на меня, вы будете вспоминать о том, что значит молчать перед лицом зла. Как мои дедушки и бабушки и как дедушки и бабушки миллионов евреев, я и моя команда будем носить желтые звезды. Мы будем носить звезды до тех пор, пока вы не осудите зверства ХАМАС и не потребуете немедленного освобождения наших заложников", - заявил дипломат.