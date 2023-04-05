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Израильская полиция сообщила о задержании 350 человек в мечети Аль-Акса

Израильская полиция сообщила о задержании 350 человек в мечети Аль-Акса По меньшей мере 350 человек были задержаны в Иерусалиме.
Другие страны
5 апреля 2023 г. 10:11
Израильская полиция сообщила о задержании 350 человек в мечети Аль-Акса

По меньшей мере 350 человек были задержаны в Иерусалиме.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на местную полицию.

"Более 350 человек арестованы в комплексе Аль-Акса в Иерусалиме", - говорится в сообщении.

Ранее палестинские СМИ писали, что десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса. Представитель комитета по делам палестинских заключенных Рияд аль-Ашкар заявил журналистам, что Израиль по итогам рейда в Аль-Аксу задержал более 200 палестинцев. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет.

Израильская сторона сообщила о том, что истребители и танки Армии обороны страны нанесли в среду удары по военной учебной базе и военным постам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы израильской территории ранее в тот же день. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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