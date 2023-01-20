Израильская компания построила для США новый дрон-камикадзе

Государственная компания Israel Aerospace Industries (IAI) получила контракт с Министерством обороны США на разработку и поставку нового беспилотника-камикадзе Point Blank, который представляет из себя гибридную ракету с оптическим наведением.

Государственная компания Israel Aerospace Industries (IAI) получила контракт с Министерством обороны США на разработку и поставку нового беспилотника-камикадзе Point Blank, который представляет собой гибридную ракету с оптическим наведением.

Как передает Report со ссылкой на United Press International , дрон можно переносить в солдатском рюкзаке и запускать одной рукой.

Отмечается, что Point Blank может атаковать различные цели в режиме реального времени с "высокой точностью и высокой летальностью, без необходимости поддержки".

Исполнительный вице-президент IAI Гай Бар заявил, что дрон даст наземным тактическим группам новые возможности для проведения точных наступательных операций.

Point Blank весит 6,8 кг и имеет длину около метра. Он может летать на высоте более 450 метров с максимальной скоростью 286 км/ч.

По данным IAI, беспилотник может зависать над целью и выполнять функции наблюдения в режиме реального времени.