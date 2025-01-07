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Израильская компания Elbit Systems поставит Румынии антидроновые системы

Израильская компания Elbit Systems поставит Румынии антидроновые системы Израильская компания Elbit Systems получила контракт стоимостью примерно $60 млн на поставку европейской стране - участнице НАТО многоуровневых систем противодействия беспилотникам.
Другие страны
7 января 2025 г. 01:53
Израильская компания Elbit Systems поставит Румынии антидроновые системы

Израильская компания Elbit Systems получила контракт стоимостью примерно $60 млн на поставку европейской стране - участнице НАТО многоуровневых систем противодействия беспилотникам.

Как передает Report со ссылкой на румынское агентство News.ro, об этом сообщила компания, уточнив, что контракт будет реализован в течение трех лет.

По сведениям официальных источников издания, антидроновые системы будут поставлены Румынии.

"Контракт предусматривает поставку модульной системы ReDrone Counter-UAS, - отмечается в сообщении Elbit Systems. - В том числе будут поставлены усовершенствованный радар DAiR и датчики сигнальной разведки SIGINT".

Система ReDrone может обнаруживать и идентифицировать враждебные БПЛА, отслеживать и нейтрализовать их в городской или сельской среде в любых погодных условиях как днем, так и ночью. Система доступна в стационарной и мобильной конфигурациях, может быть установлена на платформах транспортных средств для обеспечения повышенной гибкости в эксплуатации.

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