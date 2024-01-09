Израильская делегация прибыла в Каир для переговоров с ХАМАС по заложникам

Израильская делегация высокопоставленных чиновников прибыла в Каир для возобновления переговоров с представителями палестинского радикального движения ХАМАС по освобождению заложников.

Израильская делегация высокопоставленных чиновников прибыла в Каир для возобновления переговоров с представителями палестинского радикального движения ХАМАС по освобождению заложников.

Как передает Report, об этом сообщает арабская газета Al-Araby Al-Jadid со ссылкой на источники.

"В Каир прибыла высокопоставленная израильская делегация с целью возобновления переговоров, направленных на освобождение израильских заключенных, удерживаемых в секторе Газа", - сообщили источники.

Отмечается, что ранее Египет приостановил свое посредничество в переговорах по освобождению заложников после убийства члена правления палестинского движения Салеха аль-Арури.