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Израильская делегация покидает Доху для консультаций после переговоров

Израильская делегация покидает Доху для консультаций после переговоров Израильская делегация вечером покидает Доху, где ведутся переговоры об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников, чтобы провести "внутренние консультации".
Другие страны
24 декабря 2024 г. 23:42
Израильская делегация покидает Доху для консультаций после переговоров

Израильская делегация вечером покидает Доху, где ведутся переговоры об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников, чтобы провести "внутренние консультации".

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Переговорная команда, включающая сотрудников высокого ранга разведслужбы "Моссад", Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля, вернется сегодня вечером из Катара в Израиль после недели важных переговоров. Команда возвращена для внутренних консультаций в Израиле по поводу продолжения переговоров о возвращении заложников", - говорится в заявлении.

Ранее 24 декабря официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил на брифинге, что катарские переговорщики продолжают консультации, направленные на введение режима прекращения огня в секторе Газа между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Напомним, что 22 декабря сообщалось, что израильская делегация обсуждает с катарскими посредниками в Дохе пути заключения соглашения о введении режима прекращения огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых ХАМАС заложников. Согласно утверждению собеседника канала, израильская сторона "видит надежду" на заключение сделки с ХАМАС, несмотря на "слабые шансы".

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