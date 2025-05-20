Израильская делегация остается в Дохе, несмотря на отсутствие прогресса в переговорах с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильской переговорной группе остаться в столице Катара еще как минимум на день, несмотря на то, что переговоры о заложниках зашли в тупик.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил израильской переговорной группе остаться в столице Катара еще как минимум на день, несмотря на то, что переговоры с палестинским движением ХАМАС о заложниках зашли в тупик.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают израильские СМИ.

"Мы остаемся, чтобы не обидеть США. Это будет выглядеть нехорошо, если Израиль покинет Доху раньше ХАМАС", - заявил израильский чиновник телеканалу Kan.

Как отметили источники, Израиль ждет ответа ХАМАС на предложение, основанное на концепции спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Тем временем специальный посланник президента США по вопросам заложников Адам Боулер, выступая на ежегодной конференции, организованной Jerusalem Post , заявил, что не может комментировать текущий статус переговоров.

По его мнению, "главной силой, препятствующей заключению сделки, является ХАМАС". Тем не менее он добавил: "С течением времени мы становимся сильнее... Я думаю, что шансы растут".