Израильская авиакомпания возобновит полеты в Турцию

Израильская авиакомпания Arkia в феврале 2023 года возобновит полеты в Турцию после пятнадцатилетнего перерыва.

Израильская авиакомпания Arkia в феврале 2023 года возобновит полеты в Турцию после пятнадцатилетнего перерыва.

Как передает Report , об этом сообщает газета The Times of Israel.

Авиакомпания в феврале 2023 года начнет осуществлять регулярные рейсы в Стамбул, а полеты в Анталью начнутся через месяц.

Arkia стала первой израильской авиакомпанией, объявившей о возобновлении рейсов в Турцию, приостановленных 15 лет назад.

4 сентября кабмин Израиля одобрил проект соглашения о возобновлении рейсов израильских авиакомпаний в Турцию. Возобновление полетов израильских авиакомпаний в Турцию является следствием восстановления дипломатических отношений между двумя странами, о котором было объявлено 17 августа текущего года.