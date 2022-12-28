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Израильская авиакомпания возобновит полеты в Турцию

Израильская авиакомпания возобновит полеты в Турцию Израильская авиакомпания Arkia в феврале 2023 года возобновит полеты в Турцию после пятнадцатилетнего перерыва.
Другие страны
28 декабря 2022 г. 20:37
Израильская авиакомпания возобновит полеты в Турцию

Израильская авиакомпания Arkia в феврале 2023 года возобновит полеты в Турцию после пятнадцатилетнего перерыва.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

Авиакомпания в феврале 2023 года начнет осуществлять регулярные рейсы в Стамбул, а полеты в Анталью начнутся через месяц.

Arkia стала первой израильской авиакомпанией, объявившей о возобновлении рейсов в Турцию, приостановленных 15 лет назад.

4 сентября кабмин Израиля одобрил проект соглашения о возобновлении рейсов израильских авиакомпаний в Турцию. Возобновление полетов израильских авиакомпаний в Турцию является следствием восстановления дипломатических отношений между двумя странами, о котором было объявлено 17 августа текущего года.

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