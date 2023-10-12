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Израильская авиакомпания El Al впервые за 41 год выполнит авиарейсы в субботу

Израильская авиакомпания El Al впервые за 41 год выполнит авиарейсы в субботу Израильская авиакомпания El Al впервые за 41 год выполнит авиарейсы в субботу, чтобы вернуть домой резервистов, срочно призванных в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Другие страны
12 октября 2023 г. 17:48
Израильская авиакомпания El Al впервые за 41 год выполнит авиарейсы в субботу

Израильская авиакомпания El Al впервые за 41 год выполнит авиарейсы в субботу, чтобы вернуть домой резервистов, срочно призванных в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как передает Report, об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на авиакомпанию.

"Авиакомпания El Al объявила, что впервые с 1982 года она выполнит рейсы в субботу, в еврейский шаббат (в иудаизме запрещается работать по субботам), чтобы вернуть израильтян, призванных в срочный военный резерв, а также сотрудников служб безопасности и спасателей, застрявших за границей", - пишет газета.

По данным издания, авиакомпания планирует в субботу на этой неделе выполнить рейсы из Нью-Йорка и Бангкока на двух самолетах Boeing 787.

"Стоимость перелетов возьмет на себя El Al и крупные финансовые учреждения США", - отмечает издание.

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Версия на английском языке El Al to fly on Saturday for 1st time in 41 years to bring reservists to Israel

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