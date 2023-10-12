Израильская авиакомпания El Al впервые за 41 год выполнит авиарейсы в субботу

Израильская авиакомпания El Al впервые за 41 год выполнит авиарейсы в субботу, чтобы вернуть домой резервистов, срочно призванных в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израильская авиакомпания El Al впервые за 41 год выполнит авиарейсы в субботу, чтобы вернуть домой резервистов, срочно призванных в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как передает Report, об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на авиакомпанию.

"Авиакомпания El Al объявила, что впервые с 1982 года она выполнит рейсы в субботу, в еврейский шаббат (в иудаизме запрещается работать по субботам), чтобы вернуть израильтян, призванных в срочный военный резерв, а также сотрудников служб безопасности и спасателей, застрявших за границей", - пишет газета.

По данным издания, авиакомпания планирует в субботу на этой неделе выполнить рейсы из Нью-Йорка и Бангкока на двух самолетах Boeing 787.

"Стоимость перелетов возьмет на себя El Al и крупные финансовые учреждения США", - отмечает издание.