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Израильская авиация ударила по объектам ХАМАС

Израильская авиация ударила по объектам ХАМАС ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам ХАМАС в ответ на ракету, запущенную накануне вечером из палестинского анклава
Другие страны
24 марта 2021 г. 08:39
Израильская авиация ударила по объектам ХАМАС

ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам ХАМАС в ответ на ракету, запущенную накануне вечером из палестинского анклава.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба армии.

"В ответ на ракету, выпущенную из Газы в сторону Израиля вчера вечером, наши ВВС нанесли удар по заводу по производству ракет и военным целям ХАМАС. ХАМАС несет всею ответственность за террористическую деятельность против израильского гражданского населения", — говорится в сообщении военных.

Выпущенный из сектора Газа снаряд упал в районе города Беер-Шева, куда 23 марта, в день выборов в Кнессет — приехал премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху. Ранее армейская пресс-служба сообщила, что военные засекли пуск одного снаряда из сектора Газа в сторону израильской территории, система оповещения сработала только на открытой местности.

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