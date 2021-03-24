Израильская авиация ударила по объектам ХАМАС

ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам ХАМАС в ответ на ракету, запущенную накануне вечером из палестинского анклава

ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам ХАМАС в ответ на ракету, запущенную накануне вечером из палестинского анклава.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба армии.

"В ответ на ракету, выпущенную из Газы в сторону Израиля вчера вечером, наши ВВС нанесли удар по заводу по производству ракет и военным целям ХАМАС. ХАМАС несет всею ответственность за террористическую деятельность против израильского гражданского населения", — говорится в сообщении военных.

Выпущенный из сектора Газа снаряд упал в районе города Беер-Шева, куда 23 марта, в день выборов в Кнессет — приехал премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху. Ранее армейская пресс-служба сообщила, что военные засекли пуск одного снаряда из сектора Газа в сторону израильской территории, система оповещения сработала только на открытой местности.