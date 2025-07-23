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Израильская авиация нанесла удары по складам сирийской армии в провинции Хомс

Израильская авиация нанесла удары по складам сирийской армии в провинции Хомс Израильские ВВС во второй половине дня нанесли авиаудары по складам сирийских вооруженных сил в центральной провинции Хомс.
Другие страны
23 июля 2025 г. 20:58

Израильские ВВС во второй половине дня нанесли авиаудары по складам сирийских вооруженных сил в центральной провинции Хомс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его данным, израильские самолеты атаковали район Шиншар, расположенный примерно в 100 км к юго-востоку от административного центра провинции - города Хомс. Информация о последствиях налета пока не приводится.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее предупредил, что атаки продолжатся, если сирийские правительственные силы не покинут районы города Эс-Сувейда и прилегающие территории, где компактно проживает друзы.

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