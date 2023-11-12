Израильская авиация нанесла удары по целям в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об авиаударах по объектам "Хезболлы" в Ливане в ответ на ракеты, запущенные по израильской территории.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об авиаударах по объектам "Хезболлы" в Ливане в ответ на ракеты, запущенные по израильской территории.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", соответствующая публикация была размещена на странице ЦАХАЛ в Telegram.

"В ответ на нападения, совершенные за последний день, самолеты ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по ряду террористических объектов в Ливане", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

В частности, удары были нанесены по "террористической инфраструктуре, военным постам, принадлежащим террористической организации "Хезболла", уточнили военные.

Согласно релизу, радикальное движение "Хезболла" запустила несколько ракет из Ливана в район горы Дов на севере Израиля.

Пресс-служба также сообщила, что в ночь на воскресение система противовоздушной обороны "Железный купол" "успешно перехватила подозрительную воздушную цель, которая проникла в Израиль из сектора Газа".