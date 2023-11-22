Израильская Ассоциация жертв террора подала в суд первый иск против сделки с ХАМАС

Израильская Ассоциация жертв террора Almagor подала в Высший суд справедливости Израиля первый иск против освобождения палестинских заключенных из израильских тюрем в рамках соглашения по освобождению заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа.

Израильская Ассоциация жертв террора Almagor подала в Высший суд справедливости Израиля первый иск против освобождения палестинских заключенных из израильских тюрем в рамках соглашения по освобождению заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает радио Kan.

По данным газеты The Times of Israel, в Almagor сообщили, что потребовали предоставить все подробности по обязательствам, которые Израиль берет на себя в рамках соглашения с палестинским радикальным движением ХАМАС в отношении прекращения огня, включая ограничения на сбор разведывательной информации, а также по обещанным поставкам топлива и других материалов, которые могут быть использованы ХАМАС против Израиля.

Kan отмечает, что Высший суд справедливости обычно не вмешивается в решения кабмина в сферах безопасности или международных отношений, и, как ожидается, рассмотрит все иски по ускоренной процедуре до конца дня 22 ноября. The Times of Israel предполагает, что иски будут отклонены.