Израильская армия заявила об ударе по ячейке террористов в секторе Газа

Армия обороны Израиля идентифицировала отряд террористов в Газе, который пытался вылезти из шахты туннеля.

Армия обороны Израиля идентифицировала отряд террористов в Газе, который пытался вылезти из шахты туннеля.

Как передает Report со ссылкой на MIGNews, об этом сообщил представитель ЦАХАЛа.

"Наземные действия продолжаются. Бойцы ЦАХАЛа опознали террористов, вышедших из шахты, и направили самолет, который их ликвидировал", - говорится в сообщении.

По словам военных, благодаря сотрудничеству сухопутных войск и ВВС за последние часы было ликвидировано много террористов, обстрелявших израильские войска.

"В еще одном случае несколько террористов вышли из шахты внутри дома и открыли огонь по нашим силам. Был открыт ответный огонь, благодаря чему был уничтожен отряд террористов", - добавили в ЦАХАЛе.