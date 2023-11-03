О нас

Израильская армия заявила об ударе по ячейке террористов в секторе Газа

Израильская армия заявила об ударе по ячейке террористов в секторе Газа Армия обороны Израиля идентифицировала отряд террористов в Газе, который пытался вылезти из шахты туннеля.
Другие страны
3 ноября 2023 г. 19:55
Израильская армия заявила об ударе по ячейке террористов в секторе Газа

Армия обороны Израиля идентифицировала отряд террористов в Газе, который пытался вылезти из шахты туннеля.

Как передает Report со ссылкой на MIGNews, об этом сообщил представитель ЦАХАЛа.

"Наземные действия продолжаются. Бойцы ЦАХАЛа опознали террористов, вышедших из шахты, и направили самолет, который их ликвидировал", - говорится в сообщении.

По словам военных, благодаря сотрудничеству сухопутных войск и ВВС за последние часы было ликвидировано много террористов, обстрелявших израильские войска.

"В еще одном случае несколько террористов вышли из шахты внутри дома и открыли огонь по нашим силам. Был открыт ответный огонь, благодаря чему был уничтожен отряд террористов", - добавили в ЦАХАЛе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Посол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
ФотоПосол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
3 ноября 2023 г. 17:37
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
2 ноября 2023 г. 10:52
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
1 ноября 2023 г. 11:37
Полицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПолицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
30 октября 2023 г. 16:52
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
30 октября 2023 г. 12:51
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
27 октября 2023 г. 13:55
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
25 октября 2023 г. 14:44
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
25 октября 2023 г. 13:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi