Израильская армия заявила об ударе по ячейке террористов в секторе Газа

Армия обороны Израиля идентифицировала отряд террористов в Газе, который пытался вылезти из шахты туннеля.
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"Наземные действия продолжаются. Бойцы ЦАХАЛа опознали террористов, вышедших из шахты, и направили самолет, который их ликвидировал", - говорится в сообщении.
По словам военных, благодаря сотрудничеству сухопутных войск и ВВС за последние часы было ликвидировано много террористов, обстрелявших израильские войска.
"В еще одном случае несколько террористов вышли из шахты внутри дома и открыли огонь по нашим силам. Был открыт ответный огонь, благодаря чему был уничтожен отряд террористов", - добавили в ЦАХАЛе.