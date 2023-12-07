Израильская Армия заявила о ликвидации высокопоставленных разведчиков ХАМАС

Израильские военные ликвидировали двух высокопоставленных членов разведки палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Израильские военные ликвидировали двух высокопоставленных членов разведки палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

“ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) ликвидировали двух высокопоставленных сотрудников разведывательного подразделения ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Отмечается, что один из убитых несколько дней назад разведчиков ХАМАС участвовал в планировании нападения палестинского движения на Израиль 7 октября. Члены движения были ликвидированы в ходе атаки на командный центр разведки ХАМАС, заявляют в Израиле.