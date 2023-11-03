Израильская армия заявила о ликвидации более 130 боевиков ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нейтрализовала более 130 боевиков в секторе Газа за последние несколько часов.
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"Войска ЦАХАЛ нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры и уничтожили большое количество оружия, обнаруженного в ходе наземных операций в Газе. ЦАХАЛ продолжает принимать участие в ожесточенных боях против террористов ХАМАС в секторе Газа", - говорится в публикации.
В ЦАХАЛ также заявили, что авиация нанесла удар по военным командным центрам и пунктам управления ХАМАС.