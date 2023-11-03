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Израильская армия заявила о ликвидации более 130 боевиков ХАМАС в Газе

Израильская армия заявила о ликвидации более 130 боевиков ХАМАС в Газе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нейтрализовала более 130 палестинских бойцов в секторе Газа за последние несколько часов.
Другие страны
3 ноября 2023 г. 00:12
Израильская армия заявила о ликвидации более 130 боевиков ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нейтрализовала более 130 боевиков в секторе Газа за последние несколько часов.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

"Войска ЦАХАЛ нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры и уничтожили большое количество оружия, обнаруженного в ходе наземных операций в Газе. ЦАХАЛ продолжает принимать участие в ожесточенных боях против террористов ХАМАС в секторе Газа", - говорится в публикации.

В ЦАХАЛ также заявили, что авиация нанесла удар по военным командным центрам и пунктам управления ХАМАС.

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