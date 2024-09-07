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Израильская армия уничтожила радикалов, скрывавшихся в лагере беженцев

Израильская армия уничтожила радикалов, скрывавшихся в лагере беженцев Израильские военные в течение недели провели серию интенсивных операций на всей территории Западного берега реки Иордан.
Другие страны
7 сентября 2024 г. 01:50
Израильская армия уничтожила радикалов, скрывавшихся в лагере беженцев

Израильские военные в течение недели провели серию интенсивных операций на всей территории Западного берега реки Иордан.

Как передает Report со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), масштабные контртеррористические мероприятия прошли, в частности, в городах Дженин, Тулькарм и лагере беженцев Аль-Фараа.

"В Дженине, Тулькарме и Фарае были проведены масштабные контртеррористические операции, в результате которых было ликвидировано около 35 террористов и задержано около 45 человек", - говорится в сообщении армейской пресс-службы в Telegram.

Кроме того, были конфискованы десятки единиц оружия и взрывных устройств, уничтожены три лаборатории по производству взрывчатки, проинформировали в армии.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu qaçqın düşərgəsində gizlənən radikalları məhv edib

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