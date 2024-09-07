Израильская армия уничтожила радикалов, скрывавшихся в лагере беженцев

Израильские военные в течение недели провели серию интенсивных операций на всей территории Западного берега реки Иордан.

Израильские военные в течение недели провели серию интенсивных операций на всей территории Западного берега реки Иордан.

Как передает Report со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), масштабные контртеррористические мероприятия прошли, в частности, в городах Дженин, Тулькарм и лагере беженцев Аль-Фараа.

"В Дженине, Тулькарме и Фарае были проведены масштабные контртеррористические операции, в результате которых было ликвидировано около 35 террористов и задержано около 45 человек", - говорится в сообщении армейской пресс-службы в Telegram.

Кроме того, были конфискованы десятки единиц оружия и взрывных устройств, уничтожены три лаборатории по производству взрывчатки, проинформировали в армии.